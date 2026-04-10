Президент Колумбии назвал решение Эквадора повысить пошлины чудовищным

2026-04-10T04:38+0300

МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Решение Эквадора повысить пошлины на колумбийские товары является "чудовищным" - оно повлечет за собой выход Колумбии из Андского сообщества и смену торговых приоритетов страны, заявил президент Густаво Петро. Заявление колумбийского лидера стало реакцией на сообщение о решении властей Эквадора повысить тариф на импорт из Колумбии до 100%. "Это просто чудовищно, но это означает конец Андского пакта для Колумбии. Нам там больше нечего делать", - написал политик в соцсети X. Петро в этой связи также предложил изменить внешнеэкономический курс страны. По его словам, глава МИД должна инициировать процесс получения постоянного членства в южноамериканском МЕРКОСУР и активнее развивать торговые связи со странами Карибского бассейна и Центральной Америки. Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Эквадорский президент Даниэль Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии из-за якобы нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, затем они были повышены. В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор. Это является чувствительным моментом для Эквадора, который каждый год испытывает проблемы с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон. Андское сообщество (ранее Андский пакт) объединяет группу стран Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор, Перу и Боливию, и направлено на развитие экономической интеграции, свободной торговли и координации политики между участниками. Организация была создана в 1969 году и является одним из ключевых региональных экономических блоков Латинской Америки.

