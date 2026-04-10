https://1prime.ru/20260410/prodazhi--869051366.html
В России выросли продажи электромобилей на вторичном рынке
2026-04-10T11:00+0300
экономика
бизнес
дром
tesla
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/56/841425663_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e76649f601f375148b7dc971d0db828c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Продажи электромобилей на вторичном рынке в России выросли на 12% за прошлый квартал, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в первом квартале 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5%, до 2,2 миллиона рублей", – сказал собеседник. Самым продаваемым электромобилем не первый год остаётся Nissan Leaf, занимая 55% рынка. Второе место с долей продаж в 6% занимает Zeekr 001, на третьем и четвёртом местах Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно, а замыкает пятёрку самых продаваемых в России электромобилей с пробегом Mitsubishi i-MiEV. Также в десятку популярных моделей вошли Voyah Free, Evolute i-Pro, Tesla Model Y, Tesla Model X и Zeekr 9X, добавили в пресс-службе "Дрома".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/56/841425663_271:0:2400:1597_1920x0_80_0_0_67eee11e3d04c500e49b826b2a3ca551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
