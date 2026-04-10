В России выросли продажи электромобилей на вторичном рынке - 10.04.2026, ПРАЙМ
В России выросли продажи электромобилей на вторичном рынке
2026-04-10T11:00+0300
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Продажи электромобилей на вторичном рынке в России выросли на 12% за прошлый квартал, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в первом квартале 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5%, до 2,2 миллиона рублей", – сказал собеседник. Самым продаваемым электромобилем не первый год остаётся Nissan Leaf, занимая 55% рынка. Второе место с долей продаж в 6% занимает Zeekr 001, на третьем и четвёртом местах Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно, а замыкает пятёрку самых продаваемых в России электромобилей с пробегом Mitsubishi i-MiEV. Также в десятку популярных моделей вошли Voyah Free, Evolute i-Pro, Tesla Model Y, Tesla Model X и Zeekr 9X, добавили в пресс-службе "Дрома".
11:00 10.04.2026
 
