В России выросли продажи электромобилей на вторичном рынке

Продажи электромобилей на вторичном рынке в России выросли на 12% за прошлый квартал, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

2026-04-10T11:00+0300

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Продажи электромобилей на вторичном рынке в России выросли на 12% за прошлый квартал, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в первом квартале 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5%, до 2,2 миллиона рублей", – сказал собеседник. Самым продаваемым электромобилем не первый год остаётся Nissan Leaf, занимая 55% рынка. Второе место с долей продаж в 6% занимает Zeekr 001, на третьем и четвёртом местах Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно, а замыкает пятёрку самых продаваемых в России электромобилей с пробегом Mitsubishi i-MiEV. Также в десятку популярных моделей вошли Voyah Free, Evolute i-Pro, Tesla Model Y, Tesla Model X и Zeekr 9X, добавили в пресс-службе "Дрома".

