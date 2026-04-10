В "Эксперт РА" рассказали о поступлении налога на прибыль в регионы

2026-04-10T00:18+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рост поступлений по налогу на прибыль компаний в региональные бюджеты ожидается в текущем году на уровне 2-5% в годовом выражении, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". "По оценке "Эксперт РА", в 2026 году по поступлениям налога на прибыль в региональные бюджеты ожидается стабилизация или слабый рост (на 2–5%) за счет диверсификации, но риски снижения в сырьевых секторах сохраняются. В рамках отраслевого разреза и региональной специфики ситуация с поступлениями налога будет сильно различаться", - говорится в обзоре. При этом поступления по налогу на прибыль по итогам 2025 года сократились на 8,3% по сравнению с годом ранее, снижение было зафиксировано в семи отраслях, в том числе в добывающей и обрабатывающей промышленности, торговле и транспортировке. В прошедшем году региональные бюджеты исполнялись при сохраняющихся высоких ставках по кредитам, падении мировых цен на энергоносители, укреплении рубля и росте санкционного давления, отметили в "Эксперт РА". Финансовые показатели компаний ухудшились на фоне снижения внутреннего инвестиционного спроса и уменьшения рублевой выручки от экспорта, что отразилось на снижении поступлений налога на прибыль в региональные бюджеты, констатировали аналитики. Наибольшее сокращение поступлений налога в региональные бюджеты наблюдалось среди федеральных округов в Уральском – на 26,4%, или 201,6 миллиарда рублей, указывается в отчете.

