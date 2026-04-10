Туроператоры рассказали о снижении въездного турпотока в Россию

Въездной турпоток в Россию с начала конфликта на Ближнем Востоке снизился на 15%
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию после начала конфликта на Ближнем Востоке снизился на 15%, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.
"Он вырос в январе-феврале, а в марте-апреле активно падает. То есть падение сейчас въездного турпотока примерно уже минус 15%. Вот арабский рынок мы потеряли на какое-то время", - сообщил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Глава туроператора "Интурист" Александр Мусихин в беседе с агентством также отметил, что в январе и феврале наблюдалось увеличение въездного турпотока в Россию минимум на треть в сравнении с прошлым годом. "Ситуация ухудшилась с началом напряженности на Ближнем Востоке, многие рейсы из стран Персидского залива были отменены. Сложности с поездками возникли не только у туристов этих стран, но и многих других, которые добирались до нас на стыковочных рейсах", - подчеркнул он.
По его словам, лидером въезда в Россию остается Китай. "Помимо Москвы и Петербурга (туристы из Китая - ред.) для поездок выбирали Мурманск, Байкал и Дальний Восток", - добавил он.
В свою очередь арабские туристы предпочитали отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, подчеркнул Мкртчян. Он также отметил, что пока делать прогнозы о восстановлении въездного турпотока рано и все зависит от обстановки в странах Ближнего Востока. "Мой прогноз, что до осени все разрешится", - заключил он.
Ранее в апреле директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости сказал, что ограничений на въезд туристов с Ближнего Востока в Россию нет, при этом рейсы арабских авиакомпаний продолжают восстанавливаться.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.