https://1prime.ru/20260410/turpotok--869057028.html

Туроператоры рассказали о снижении въездного турпотока в Россию

Въездной турпоток в Россию после начала конфликта на Ближнем Востоке снизился на 15%, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.

2026-04-10T15:16+0300

туризм

бизнес

россия

ближний восток

сша

иран

дональд трамп

интурист

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832270_0:165:3238:1986_1920x0_80_0_0_a2742b915c2b2677989fefb2a034320e.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию после начала конфликта на Ближнем Востоке снизился на 15%, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли. "Он вырос в январе-феврале, а в марте-апреле активно падает. То есть падение сейчас въездного турпотока примерно уже минус 15%. Вот арабский рынок мы потеряли на какое-то время", - сообщил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Глава туроператора "Интурист" Александр Мусихин в беседе с агентством также отметил, что в январе и феврале наблюдалось увеличение въездного турпотока в Россию минимум на треть в сравнении с прошлым годом. "Ситуация ухудшилась с началом напряженности на Ближнем Востоке, многие рейсы из стран Персидского залива были отменены. Сложности с поездками возникли не только у туристов этих стран, но и многих других, которые добирались до нас на стыковочных рейсах", - подчеркнул он. По его словам, лидером въезда в Россию остается Китай. "Помимо Москвы и Петербурга (туристы из Китая - ред.) для поездок выбирали Мурманск, Байкал и Дальний Восток", - добавил он. В свою очередь арабские туристы предпочитали отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, подчеркнул Мкртчян. Он также отметил, что пока делать прогнозы о восстановлении въездного турпотока рано и все зависит от обстановки в странах Ближнего Востока. "Мой прогноз, что до осени все разрешится", - заключил он. Ранее в апреле директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости сказал, что ограничений на въезд туристов с Ближнего Востока в Россию нет, при этом рейсы арабских авиакомпаний продолжают восстанавливаться. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

