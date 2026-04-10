https://1prime.ru/20260410/ukraina-869062807.html

На Украине выступили со срочным призывом из-за происходящего на фронте

Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила...

спецоперация на украине

украина

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

василий небензя

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Я призываю сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью", — написала она в соцсети X.По словам Мендель, Украину спасти может только дипломатический подход к разрешению конфликта с Россией.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

