На Украине выступили со срочным призывом из-за происходящего на фронте
На Украине выступили со срочным призывом из-за происходящего на фронте - 10.04.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили со срочным призывом из-за происходящего на фронте
Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила...
2026-04-10T22:29+0300
2026-04-10T22:29+0300
2026-04-10T22:29+0300
спецоперация на украине
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
василий небензя
оон
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Я призываю сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью", — написала она в соцсети X.По словам Мендель, Украину спасти может только дипломатический подход к разрешению конфликта с Россией.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
украина
киев
украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, василий небензя, оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
На Украине выступили со срочным призывом из-за происходящего на фронте
Мендель призвала сторонников Украины решить конфликт с Россией дипломатическим путем