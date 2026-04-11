Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребление алкоголя в России в марте снизилось почти в 70 регионах
2026-04-11T16:54+0300
16:54 11.04.2026
 
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в марте снизилось почти в 70 регионах, сильнее всего в Пермском крае, а также Кировской и Пензенской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в начале весны потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,78 литра за последние 12 месяцев с 8,41 литра на март прошлого года. При этом оно сократилось в 68 российских регионах, а увеличилось в 17 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.
Сильнее всего потребление упало в Пермском крае - на 3,8 литра, Кировской (3,6 литра) и Пензенской (3,2 литра) областях. В топ-5 также вошли Забайкальский край (2,9 литра) и Липецкая область (2,7 литра).
Еще на 2,67 литра сократилось годовое потребление в Хакасии, на 2,6 литра - в Смоленской области, на 2,5 литра - в Удмуртской. Более чем на 2 литра еще сократилось употребление алкоголя в Архангельской, Иркутской, Оренбургской и Сахалинской областях, а также в Карелии и Ямало-Ненецком АО.
Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО - за последние 12 месяцев там было выпито 18,2 литра на душу населения, а меньше всего - в Чечне, где потребление составило лишь 0,02 литра.
