АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/ator-869073296.html
АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года
туризм
бизнес
анапа
краснодарский край
владимир путин
виталий савельев
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg
АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Анапа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Турпоток в Анапу летом 2026 года может составить 3,3-3,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
В субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным допустил, что все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, откроются в этом году.
"Прогноз где-то, наверное, 3,3, может 3,5 миллиона (туристов - ред.)", - сказал Ромашкин об ожидаемом турпотоке в Анапу летом.
Он напомнил, что курорт Анапы в этом году активно бронируется.
"Видимо, туристы ожидают открытия пляжей, и вот на волне этих ожиданий рост год к году - где-то 40-50%", - подчеркнул он.
По словам Ромашкина, в 2025 году Анапа приняла примерно 2,2 миллиона человек, в то время как в 2024 - около 4,5 миллионов.
"То есть восстановить поток в этом году полностью не удастся, но частично - получится", - отметил он.
Вице-премьер России Виталий Савельев 27 марта заявил, что работы по очистке пляжей, пострадавших от разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, необходимо завершить к началу сезона, и если все пойдет по плану, к 1 июня они будут открыты.
Кондратьев 19 марта сообщил, что восемь галечных пляжей в Анапе исключены из опасной зоны, решение об их открытии к курортному сезону примут после контрольных проб воды и грунта.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала