АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года

АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года - 11.04.2026, ПРАЙМ

АТОР оценила турпоток в Анапу летом 2026 года

Турпоток в Анапу летом 2026 года может составить 3,3-3,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T12:20+0300

2026-04-11T12:20+0300

2026-04-11T12:20+0300

туризм

бизнес

анапа

краснодарский край

владимир путин

виталий савельев

атор

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Турпоток в Анапу летом 2026 года может составить 3,3-3,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным допустил, что все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, откроются в этом году. "Прогноз где-то, наверное, 3,3, может 3,5 миллиона (туристов - ред.)", - сказал Ромашкин об ожидаемом турпотоке в Анапу летом. Он напомнил, что курорт Анапы в этом году активно бронируется. "Видимо, туристы ожидают открытия пляжей, и вот на волне этих ожиданий рост год к году - где-то 40-50%", - подчеркнул он. По словам Ромашкина, в 2025 году Анапа приняла примерно 2,2 миллиона человек, в то время как в 2024 - около 4,5 миллионов. "То есть восстановить поток в этом году полностью не удастся, но частично - получится", - отметил он. Вице-премьер России Виталий Савельев 27 марта заявил, что работы по очистке пляжей, пострадавших от разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, необходимо завершить к началу сезона, и если все пойдет по плану, к 1 июня они будут открыты. Кондратьев 19 марта сообщил, что восемь галечных пляжей в Анапе исключены из опасной зоны, решение об их открытии к курортному сезону примут после контрольных проб воды и грунта.

анапа

краснодарский край

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

туризм, бизнес, анапа, краснодарский край, владимир путин, виталий савельев, атор