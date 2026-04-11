Названы самые необычные доставки россиянам в первом квартале 2026 года
Названы самые необычные доставки россиянам в первом квартале 2026 года - 11.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые необычные доставки россиянам в первом квартале 2026 года
Самыми необычными доставками россиянам в первом квартале этого года стали накладные ноздри, шесть килограммов искусственного бамбука и шоколадный подсвечник,...
2026-04-11T13:20+0300
2026-04-11T13:20+0300
2026-04-11T13:20+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самыми необычными доставками россиянам в первом квартале этого года стали накладные ноздри, шесть килограммов искусственного бамбука и шоколадный подсвечник, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "Самые необычные отправления за первый квартал: шоколадный подсвечник; ободок "Рататуй"; мини-керлинг; форма-сердце для яичницы; накладные ноздри; ложки в виде лопаты; аудио-открытка в формате кассеты; конструктор "букет роз"; вязальная машина; утяжеленное одеяло с сенсорным давлением", — рассказали РИА Новости в СДЭК. Директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чернышов среди необычных перевозок компании выделил 472 килограмма полосок для носа, которые применяются для улучшения дыхания. Они доставлялись из Алматы в Челябинск. Кроме того, ПЭК доставил 652 килограммов украшений для тортов из крупнейшего города Казахстана в Москву. "Другие примеры: латексные листы "коффердам" для стоматологии (2 кг, Москва — Уфа), компьютерные игровые рули (8 кг, Алма-Аты — Волгоград), искусственный бамбук (6 кг, Москва — Астрахань) и хоккейные фигурки (2 кг, Алма-Аты — Москва)", - отметил Чернышов. По словам гендиректора федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексея Шпикельмана, компания наблюдала среди нестандартных доставок большое количество товаров категории 18+, а также отдельные нетипичные грузы — например, один сапог (эскиз изделия от производителя), клетку для медведя и архитектурный макет жилого комплекса.
москва
алма-ата
челябинск
бизнес, россия, москва, алма-ата, челябинск, сдэк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АЛМА-АТА, Челябинск, СДЭК
Названы самые необычные доставки россиянам в первом квартале 2026 года
Логистические компании назвали самые необычные доставки россиянам в первом квартале года