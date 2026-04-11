Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания российских судов - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/estoniya-869079759.html
Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания российских судов
2026-04-11T19:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым отказ эстонских властей от задержания российских судов в Балтийском море. Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил ранее в интервью агентству Рейтер, что Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы. "ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. По его словам, "теперь можно спать спокойно". Страны ЕС в последние месяцы с помощью военных задерживали танкеры, перевозящие российскую нефть, под предлогом якобы нарушения санкций ЕС против России. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
https://1prime.ru/20260410/estoniya-869063102.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, РОССИЯ, Нефть, Бизнес, ЭСТОНИЯ, РФ, Балтийское море, Михаил Ульянов, ЕС
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала