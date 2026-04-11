Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания российских судов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым отказ эстонских властей от задержания российских судов в... | 11.04.2026, ПРАЙМ
ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым отказ эстонских властей от задержания российских судов в Балтийском море. Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил ранее в интервью агентству Рейтер, что Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы. "ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. По его словам, "теперь можно спать спокойно". Страны ЕС в последние месяцы с помощью военных задерживали танкеры, перевозящие российскую нефть, под предлогом якобы нарушения санкций ЕС против России. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
Постпред России Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания судов в Балтийском море