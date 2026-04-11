"Помощи нет". Финны признались в своей главной проблеме

Восточные районы страны в упадке — в прошлом году разорились больше 300 компаний. Главная причина — разрыв с Россией, хотя есть и другие факторы. Что происходит

МОСКВА, 11 апр — Прайм, Светлана Медведева. Восточные районы страны в упадке — в прошлом году разорились больше 300 компаний. Главная причина — разрыв с Россией, хотя есть и другие факторы. Что происходит в Финляндии — в материале Прайм.Тяжелая ситуацияВ 2019-м — 3,6 миллиона приезжих из России. Не только туристы —границу пересекали и ради шопинга.Теперь ничего этого нет. Магазины, отели, спа-курорты закрываются, растет безработица.В 2025-м — 315 банкротств. В Южной Карелии — 34,в Северной — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Кюменлааксо – 45. Особенно пострадали гостинично-ресторанный бизнес, строительство, оптовая и розничная торговля.По словам члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, если безработица по стране — 10%, то в приграничных областях — 20%.Целый ряд причинКонечно, после закрытия границы выпал широкий пласт спроса: туризм, транзит, шопинг, услуги, краткосрочная аренда и т. д. В первую очередь это ударило по малому и среднему бизнесу, отмечает руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Руслан Андреев.Но есть и системные проблемы: слабый рост экономики, дорогая энергетика."Российский спрос заменить просто невозможно, поскольку он был обусловлен географической близостью. Люди годами приезжали и на горнолыжные курорты, и в запланированные отпуска, и просто на выходные, часто даже на машине. Туристы из Западной Европы или Азии на такое не способны", — объясняет Андреев.Общий туризм в Финляндии сосредоточен не на восточной границе, а в Хельсинки и Лапландии, добавляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Строительный сектор просто обвалился: темпы ввода нового жилья — на уровне 1950-х. Себестоимость в отрасли выросла, а покупать дома и квартиры финны не спешат, предпочитая в условиях экономической неопределенности экономить.Последствия для экономики даже на локальном уровне — всплеск безработицы, падение цен на коммерческую и жилую недвижимость, снижение налоговых поступлений, сворачивание строительных проектов, предупреждает Андреев."Банк Финляндии оценивал рост ВВП в 2025 году всего в 0,2%, а восстановление в 2026-м — в районе 0,6–0,8%. То есть у страны нет сильного внутреннего цикла, который мог бы быстро вытянуть восток", — подчеркивает Тюнь.Помощи не дождешьсяВ 2024-м в Хельсинки подумывали создать особую экономическую зону для граничащих с Россией областей — с налоговыми льготами и иными мерами поддержки. Но проект так и не реализовали.В конце прошлого года премьер-министр Петтери Орпо сказал, что ему известно о сложной ситуации в Южной Карелии и Иматре. И добавил: "Считаю, мы должны быть готовы попробовать что-то новое. Особая экономическая зона могла бы стать одним из вариантов".В феврале финские СМИ со ссылкой на министра финансов Риикку Пурра сообщили, что правительство не планирует никаких значимых мер, связанных с особой экономической зоной Восточной Финляндии.Позднее генеральный директор стратегического отдела офиса премьер-министра Харри Мартикайнен заверил: подготовка идет."Мы вынесем этот вопрос на политическое рассмотрение и примем решение о дальнейшем", — пояснил он изданию Yle.Но время идет, а ситуация не улучшается.Субсидиями или налоговыми льготами среднему и малому бизнесу там не поможешь, нужны постоянный спрос и клиенты, считает Андреев. Единственный выход — открыть границы, восстановить отношения и на межгосударственном, и на межрегиональном уровне.Но об этом речи нет. На границе продолжают строить заграждение, закончат осенью. Руководитель проекта Эркки Матилайнен из пограничной службы уточнил: обслуживание этих объектов обойдется примерно в 1,5 миллиона евро в год.Значит, банкротства в Финляндии останутся печальной нормой.

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

