https://1prime.ru/20260411/frg-869073792.html

СМИ: лидеры правящих партий ФРГ обсудят меры по стабилизации цен на топливо - 11.04.2026, ПРАЙМ

Лидеры правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ проведут в выходные серию экстренных встреч под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в ходе которых обсудят... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T12:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

БЕРЛИН, 11 апр - ПРАЙМ. Лидеры правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ проведут в выходные серию экстренных встреч под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в ходе которых обсудят дальнейшие меры по стабилизации цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке и смягчению их воздействия на экономику, сообщает газета Bild. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ранее назвала полной катастрофой правительственный курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По её словам, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ не может договориться о снижении цен на бензин и продолжает бросать граждан на произвол судьбы. "На выходные запланированы несколько экстренных встреч. Сегодня (в субботу - ред.) соберутся лидеры коалиции Мерц, (министр финансов и вице-канцлер ФРГ Ларс - ред.) Клингбайль, Бэрбель Бас (СДПГ) и Маркус Зёдер (ХСС). Среди тем: возможные льготы для автомобилистов, (включая - ред.) снижение налога на дизель для грузового транспорта", - говорится в материале. На воскресенье, по данным издания, также запланировано расширенное заседание правящей коалиции с участием федеральных министров, где, помимо прочего, планируется обсудить ранее анонсированные Мерцем масштабные реформы в Германии, в том числе в области налоговой политики и здравоохранения. По данным автоклуба ADAC, в четверг литр дизельного топлива стоил в среднем 2,346 евро по всей стране. Цена на бензин Super E10 составила 2,112 евро за литр. В понедельник цена Super E10 достигала своего максимума в 2026 году - 2,192 евро за литр, что всего на один цент меньше исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

