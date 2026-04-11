СМИ: лидеры правящих партий ФРГ обсудят меры по стабилизации цен на топливо - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260411/frg-869073792.html
СМИ: лидеры правящих партий ФРГ обсудят меры по стабилизации цен на топливо
2026-04-11T12:45+0300
энергетика
газ
германия
ближний восток
сша
фридрих мерц
алиса вайдель
хдс/хсс
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_c606ec68a8f4cb971e5975e78153fb17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Bild
© flickr.com / tjuelФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© flickr.com / tjuel
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 11 апр - ПРАЙМ. Лидеры правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ проведут в выходные серию экстренных встреч под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в ходе которых обсудят дальнейшие меры по стабилизации цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке и смягчению их воздействия на экономику, сообщает газета Bild.
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ранее назвала полной катастрофой правительственный курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По её словам, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ не может договориться о снижении цен на бензин и продолжает бросать граждан на произвол судьбы.
"На выходные запланированы несколько экстренных встреч. Сегодня (в субботу - ред.) соберутся лидеры коалиции Мерц, (министр финансов и вице-канцлер ФРГ Ларс - ред.) Клингбайль, Бэрбель Бас (СДПГ) и Маркус Зёдер (ХСС). Среди тем: возможные льготы для автомобилистов, (включая - ред.) снижение налога на дизель для грузового транспорта", - говорится в материале.
На воскресенье, по данным издания, также запланировано расширенное заседание правящей коалиции с участием федеральных министров, где, помимо прочего, планируется обсудить ранее анонсированные Мерцем масштабные реформы в Германии, в том числе в области налоговой политики и здравоохранения.
По данным автоклуба ADAC, в четверг литр дизельного топлива стоил в среднем 2,346 евро по всей стране. Цена на бензин Super E10 составила 2,112 евро за литр. В понедельник цена Super E10 достигала своего максимума в 2026 году - 2,192 евро за литр, что всего на один цент меньше исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала