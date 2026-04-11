Вместе с газом из Катара "похоронили" кое-что поважнее - 11.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цены на природный газ и нефть находятся на высоких уровнях "благодаря" продолжающемуся военному противостоянию между Ираном и США с их союзниками. Стороны конфликта не собираются идти на уступки, и в ближайшее время он может разгореться с удвоенной силой из-за угрозы США устроить Ирану "настоящий ад", если тот не снимет блокировку с Ормузского пролива, сделавшую невозможной экспорт из стран Персидского залива широкой номенклатуры сырьевых товаров — от нефти до азотных удобрений и алюминия."Бенефициарами" противостояния США с Ираном неожиданно для непосвященного взгляда оказались электроника и медицина, хотя, казалось бы, никакой связи тут быть не может. В действительности она есть и очень тесная, просто до поры до времени ее никто не замечал. Теперь пора наступила.Дело в том, что среди ближневосточных компаний, попавших под удары иранских ракет и беспилотников, оказалась QatarEnergy, получающая гелий в качестве попутного продукта при добыче и переработке углеводородного сырья. Именно ее деятельность долгие годы обеспечивала Катару членство в узком клубе глобальных поставщиков гелия — он насчитывает менее десятка государств. Согласно данным Геологической службы США (пускай и неточным), за последние четверть века Катар в буквальном смысле переформатировал этот рынок: в 2000 году он вообще не производил гелий, а в 2025 году выпустил 63 миллиона кубометров.За тот же период производство гелия в США стагнировало (рост всего 30,8% — до 81 миллиона кубометров), в Алжире сократилось на 31,2% (до 11 миллионов кубометров), зато в Польше утроилось (до 3 миллионов кубометров). В 2000 году Геологическая служба США зафиксировала выпуск 4 миллионов кубометров гелия в странах бывшего Советского Союза, а в 2025 году — 18 миллионов кубометров в России, не упоминая ее соседей. Запасы гелия в недрах членов "гелиевого клуба" оцениваются службой так: в США — 8,5 миллиарда кубометров, в Катаре — 10,1 миллиона кубометров, в Алжире — 8,2 миллиона кубометров, в России — 6,8 миллиона кубометров. Насколько верны такие сведения — сказать затруднительно, но суть не в этом. Важно иное: Катар был в числе первых скрипок на мировом рынке гелия, а прилеты ракет из Ирана привели к обвалу производства и экспорта гелия QatarEnergy и фактически заперли в Персидском заливе 200 криогенных контейнеров с жидким гелием, транспортируемых на кораблях.После появления новостей о поражении мощностей QatarEnergy цены на гелий поползли вверх, и одновременно забеспокоились его потребители в различных уголках нашей планеты. Их беспокойство небеспочвенно — гелий является критическим газом для ряда отраслей, и его дефицит будет иметь далеко идущие последствия.В электронной индустрии гелий используют для формирования холодной и чистой от загрязнений среды, в которой печатают чипы. Без него выпуск современных интегральных микросхем будет затруднен. Неслучайно сейчас их ведущие поставщики — тайваньская TSMC, южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix — внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке, попутно успокаивая своих клиентов сообщениями о значительных запасах гелия в хранилищах (и одновременно думая об альтернативных закупках в США, Алжире или где-то еще). Вместе с тем французский концерн Air Liquide прямо признал возможность форс-мажора в продажах гелия своим потребителям, среди которых есть производители электроники.Для медицины конфликт между США и Ираном тоже несет риски: гелий нужен для охлаждения сверхпроводящих магнитов в магнитно-резонансных томографах, для изготовления ряда инфузионных растворов и лекарственных препаратов, в лечении бронхолегочных заболеваний. "Гелий — важное универсальное сырье. Германия почти полностью зависит от его импорта, большая часть которого проходит через Ормузский пролив", — открыто заявила Pharma Deutschland, объединение ведущих немецких фармацевтических компаний.Текущая конъюнктура заставляет импортеров гелия обратить внимание на страны СНГ, до того особо не принимавшиеся в расчет. Не случайно на днях представители Японии и Туркменистана провели переговоры, посвященные потенциалу создания предприятия по выпуску гелия. И, конечно же, покупатели гелия задумались о расширении сотрудничества с Россией, несмотря на действующие против нее западные санкции, — у нее есть неоспоримое преимущество перед Катаром и США в виде недозагруженных мощностей. В 2025 году "Газпром" и Иркутская нефтяная компания сообща произвели 20 миллионов кубометров гелия, хотя способны выпускать до 55 миллионов кубометров в год.Ключевыми месторождениями для извлечения гелия в России выступают Оренбургское и Чаяндинское нефтегазоконденсатные, Ковыктинское газоконденсатное (разрабатываемые "Газпромом"), а также Ярактинское нефтегазоконденсатное, эксплуатируемое Иркутской нефтяной компанией. Были еще планы у "Алросы" построить завод по получению 4 миллионов кубометров гелия в год на базе Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (она осваивает два его блока) с выведением на проектную загрузку в 2028 году. Сбудутся ли они в свете обвала алмазного рынка — большой вопрос.Прекращение вывоза гелия из Катара будет России только на пользу — азиатским и европейским потребителям нужно стабильное снабжение и снижение зависимости от Катара и США. Возобновление экспорта из Катара не изменит привлекательности России, и будет совсем не удивительно, если уже сейчас идут переговоры о расширении закупок гелия в нашей стране, пускай и тайные (они обязательно проявятся в виде роста отгрузок гелия за пределы России).Автор: Леонид Хазанов, промышленный эксперт

