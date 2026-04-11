СМИ: в Берлине началась экстренная встреча лидеров партий ФРГ по топливу

2026-04-11T16:21+0300

БЕРЛИН, 11 апр - ПРАЙМ. Закрытая экстренная встреча лидеров правящих немецких партий ХДС/ХСС и СДПГ под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца по борьбе с ростом цен на топливо в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке и смягчению их воздействия на экономику началась в Берлине, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, встреча проходит на вилле Борзиг на северо-западе Берлина в закрытом от прессы режиме. В воскресенье, по данным издания, также пройдет расширенное заседание правящей коалиции с участием федеральных министров, где, помимо прочего, планируется обсудить ранее анонсированные Мерцем масштабные реформы в Германии, в том числе в области налоговой политики и здравоохранения. Как сообщили Bild в автоклубе ADAC, в субботу цены на топливо на немецких заправках после небольшого снижения в последние дни снова пошли в рост. Так, в 12.15 (13.15 мск) средняя цена на самый бюджетный бензин марки E10 повысилась до 2,17 евро, а на дизель — до 2,37 евро. Заместитель председателя рабочего крыла партии ХДС Христиан Боймлер потребовал в субботу отставки с поста министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе на фоне ее публичного конфликта с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем из-за разногласий вокруг мер по снижению цен на топливо, резко выросших после начала конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

