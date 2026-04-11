Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали о производстве икры в 2026 году - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/ikra-869069287.html
В Росрыболовстве рассказали о производстве икры в 2026 году
Производство икры в России составит порядка 10-11 тысяч тонн, если удастся выловить 230 тысяч тонн лососевых, икры всем хватит, рассказал журналистам глава... | 11.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
дальний восток
приморье
сахалин
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865993913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cbc13b67442dd6a2c323c9fd8a2d2166.jpg
дальний восток
приморье
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865993913_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e16eb297e77c291effa59b0dd0967ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Шестаков: производство икры в России в 2026 году может составить 10-11 тысяч тонн

Продажа красной икры в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство икры в России составит порядка 10-11 тысяч тонн, если удастся выловить 230 тысяч тонн лососевых, икры всем хватит, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.
"Если мы выловим лососевых 230 тысяч тонн, производство икры составит порядка 10-11 тысяч тонн. Всем хватит, конечно же", - сказал он.
Шестаков уточнил, что икры хватит и для внутреннего рынка, и, если понадобится, Россия сможет ее поставить и на внешние рынки.
Ранее глава ведомства сообщал, что российский вылов лососевых по итогам 2026 года ожидается на уровне 230-250 тысяч тонн.
В начале марта Шестаков рассказывал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Так, в 2025 году вылов составил 335,5 тысячи тонн.
Промысел лососей ведется на Дальнем Востоке. Он официально открывается 20 мая в Приморье и завершается в конце ноября на Сахалине. Основной лов приходится на июль-август.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала