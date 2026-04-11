В Росрыболовстве рассказали о производстве икры в 2026 году
2026-04-11T08:20+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство икры в России составит порядка 10-11 тысяч тонн, если удастся выловить 230 тысяч тонн лососевых, икры всем хватит, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства. "Если мы выловим лососевых 230 тысяч тонн, производство икры составит порядка 10-11 тысяч тонн. Всем хватит, конечно же", - сказал он. Шестаков уточнил, что икры хватит и для внутреннего рынка, и, если понадобится, Россия сможет ее поставить и на внешние рынки. Ранее глава ведомства сообщал, что российский вылов лососевых по итогам 2026 года ожидается на уровне 230-250 тысяч тонн. В начале марта Шестаков рассказывал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Так, в 2025 году вылов составил 335,5 тысячи тонн. Промысел лососей ведется на Дальнем Востоке. Он официально открывается 20 мая в Приморье и завершается в конце ноября на Сахалине. Основной лов приходится на июль-август.
Шестаков: производство икры в России в 2026 году может составить 10-11 тысяч тонн
