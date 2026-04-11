ВСУ нарушили перемирие, нанеся удар по Курской области

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на город Льгов в Курской области во время объявленного пасхального... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T18:30+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на город Льгов в Курской области во время объявленного пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. "Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них - годовалый ребёнок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошёл после 16 часов - уже во время объявленного пасхального перемирия", - написал Хинштейн в канале на платформе Мах. Он отметил, что пострадали также мать ребенка и мужчина, всех направили в больницу.

