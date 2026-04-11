Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейсы проверят продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posay - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/poddelki-869076139.html
Маркетплейсы проверят продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posay
2026-04-11T15:35+0300
бизнес
акит
роспотребнадзор
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
15:35 11.04.2026
 
Маркетплейсы проверят продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posay

АКИТ: маркетплейсы проверяют продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posey

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Покупки в интернете. Архивное фото
© fotolia.com / momius
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Маркетплейсы проверяют продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posey, оригинальные кремы безопасны, соответствующее письмо Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Роспотребнадзор, оно есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что примет меры по недопущению дистанционной продажи крема французского производителя La Roche-Posay, в котором может содержаться бензол.
"В целях предупреждения нахождения в обращении небезопасной продукции, все члены АКИТ проинформированы о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения реализации дистанционным способом крема марки La Roche-Posay, не соответствующего требованиям законодательства и потенциально создающего риски причинения вреда здоровью населения", - сказано в письме.
АКИТ добавила, что сейчас проводятся проверки продавцов на посреднических цифровых платформах. Карточки товаров, по которым продавцы не предоставляют или предоставляют не те документы, подтверждающие оригинальность продукции, блокируются.
Также из письма следует, что АКИТ направила запрос в компанию "Л'Ореаль" с просьбой предоставить разъяснения относительно состава продукции марки LaRoche-Posay, а также ее соответствия требованиям технического регламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".
В свою очередь в ответ на запрос "Л'Ореаль" подтвердила, что продукция марки La Roche-Posay соответствует требованиями технических регламентов ЕАЭС, включая технический регламент таможенного союза.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала