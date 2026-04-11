Маркетплейсы проверят продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posay
2026-04-11T15:35+0300
бизнес
акит
роспотребнадзор
еаэс
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Маркетплейсы проверяют продавцов на наличие подделок кремов La Roche-Posey, оригинальные кремы безопасны, соответствующее письмо Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Роспотребнадзор, оно есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что примет меры по недопущению дистанционной продажи крема французского производителя La Roche-Posay, в котором может содержаться бензол. "В целях предупреждения нахождения в обращении небезопасной продукции, все члены АКИТ проинформированы о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения реализации дистанционным способом крема марки La Roche-Posay, не соответствующего требованиям законодательства и потенциально создающего риски причинения вреда здоровью населения", - сказано в письме. АКИТ добавила, что сейчас проводятся проверки продавцов на посреднических цифровых платформах. Карточки товаров, по которым продавцы не предоставляют или предоставляют не те документы, подтверждающие оригинальность продукции, блокируются. Также из письма следует, что АКИТ направила запрос в компанию "Л'Ореаль" с просьбой предоставить разъяснения относительно состава продукции марки LaRoche-Posay, а также ее соответствия требованиям технического регламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". В свою очередь в ответ на запрос "Л'Ореаль" подтвердила, что продукция марки La Roche-Posay соответствует требованиями технических регламентов ЕАЭС, включая технический регламент таможенного союза.
Бизнес, АКИТ, Роспотребнадзор, ЕАЭС
