Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили реализацию проектов в энергетике

2026-04-11T15:20+0300

ТАШКЕНТ, 11 апр - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в субботу обсудили вопросы ускорения реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Мирзиёев и Токаев, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, на встрече в Бухаре рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества. "Стороны также обсудили вопросы ускорения крупных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС и продвижение инициатив по экспорту "зеленой" энергии", - говорится в сообщении. Особое внимание на встрече было уделено вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. "Подчеркнута необходимость реализации совместных мер по модернизации пограничной инфраструктуры, устранению узких мест и формированию эффективных транспортных коридоров, обеспечивающих доступ к внешним рынкам", - отмечается в сообщении. Лидеры выразили приверженность расширению взаимодействия в инновационной и высокотехнологичной сферах, включая развитие сотрудничества в области космических технологий, цифровизации, электронной торговли и поддержки стартапов, добавили в пресс-службе узбекистанского президента. В июне 2024 года министерства энергетики Узбекистана, Казахстана и Киргизии подписали трехстороннее соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. По плану, эта гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии. По предварительным подсчетам киргизской стороны, возведение ГЭС обойдется примерно в 4,5 миллиарда долларов.

