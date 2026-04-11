https://1prime.ru/20260411/proekty-869075972.html
Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили реализацию проектов в энергетике
Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в субботу обсудили вопросы ускорения реализации совместных проектов в энергетике и...
узбекистан
казахстан
киргизия
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр - ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в субботу обсудили вопросы ускорения реализации совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Мирзиёев и Токаев, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, на встрече в Бухаре рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества. "Стороны также обсудили вопросы ускорения крупных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС и продвижение инициатив по экспорту "зеленой" энергии", - говорится в сообщении. Особое внимание на встрече было уделено вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. "Подчеркнута необходимость реализации совместных мер по модернизации пограничной инфраструктуры, устранению узких мест и формированию эффективных транспортных коридоров, обеспечивающих доступ к внешним рынкам", - отмечается в сообщении. Лидеры выразили приверженность расширению взаимодействия в инновационной и высокотехнологичной сферах, включая развитие сотрудничества в области космических технологий, цифровизации, электронной торговли и поддержки стартапов, добавили в пресс-службе узбекистанского президента. В июне 2024 года министерства энергетики Узбекистана, Казахстана и Киргизии подписали трехстороннее соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. По плану, эта гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии. По предварительным подсчетам киргизской стороны, возведение ГЭС обойдется примерно в 4,5 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
