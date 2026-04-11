СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США

2026-04-11T22:47+0300

ТЕГЕРАН, 11 апр – ПРАЙМ. Тема Ормузского пролива стала одним из вопросов, которые вызывают серьезные разногласия у делегаций Ирана и США в ходе переговоров в Исламабаде, передает иранское агентство Tasnim. Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу. "Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьёзные разногласия в обсуждениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Иран в переговорах с США настаивает на сохранении своих военных достижений и подчёркивает необходимость обеспечения прав иранского народа. В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.

