СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260411/smi-869083427.html
СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США
СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США - 11.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США
Тема Ормузского пролива стала одним из вопросов, которые вызывают серьезные разногласия у делегаций Ирана и США в ходе переговоров в Исламабаде, передает... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T22:47+0300
2026-04-11T22:47+0300
политика
нефть
мировая экономика
иран
сша
исламабад
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 11 апр – ПРАЙМ. Тема Ормузского пролива стала одним из вопросов, которые вызывают серьезные разногласия у делегаций Ирана и США в ходе переговоров в Исламабаде, передает иранское агентство Tasnim. Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу. "Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьёзные разногласия в обсуждениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Иран в переговорах с США настаивает на сохранении своих военных достижений и подчёркивает необходимость обеспечения прав иранского народа. В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
https://1prime.ru/20260411/iran-869066838.html
иран
сша
исламабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, сша, исламабад, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, мид
Политика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, Исламабад, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД
22:47 11.04.2026
 
СМИ: тема Ормузского пролива вызывает разногласия в переговорах Ирана и США

Tasnim: проблема Ормузского пролива вызвала разногласия у делегаций Ирана и США

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 11 апр – ПРАЙМ. Тема Ормузского пролива стала одним из вопросов, которые вызывают серьезные разногласия у делегаций Ирана и США в ходе переговоров в Исламабаде, передает иранское агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу.
"Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьёзные разногласия в обсуждениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Иран в переговорах с США настаивает на сохранении своих военных достижений и подчёркивает необходимость обеспечения прав иранского народа.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
05:51
 
ПолитикаНефтьМировая экономикаИРАНСШАИсламабадДональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала