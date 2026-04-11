"Что учудит Трамп": в ЕС испугались за судьбу первой леди США - 11.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260411/tramp-869068147.html
"Что учудит Трамп": в ЕС испугались за судьбу первой леди США
2026-04-11T07:14+0300
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп может ответить на действия своей жены Мелании Трамп, которая отрицает слухи о ее связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю людьми, заявил кипрский журналист Александр Христофору в своем YouTube-канале. "Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме", — сказал он.Эксперт считает, что Трамп был весьма раздосадован, когда его жена решила напомнить общественности о его предполагаемой связи с Эпштейном. "Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику. Повторюсь, я очень боюсь за Меланию", — подытожил журналист.Ранее некоторые СМИ в США и Европе сообщали о предполагаемой связи первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph писала, что британский автор Эндрю Лоуни в своей книге о герцоге Йоркском исключил упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланией через Эпштейна.Это произошло после того, как первая леди пригрозила сыну Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" относительно ее связей с Эпштейном. В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в эксплуатации несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации, что грозило 40 годами лишения свободы, а также в сговоре с целью такой торговли (до пяти лет тюрьмы).
07:14 11.04.2026
 
