"Что учудит Трамп": в ЕС испугались за судьбу первой леди США
Христофору: Трамп может наказать жену после ее заявления про связь с Эпштейном
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСупруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп на встрече с избирателями в Орландо
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп может ответить на действия своей жены Мелании Трамп, которая отрицает слухи о ее связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю людьми, заявил кипрский журналист Александр Христофору в своем YouTube-канале.
"Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме", — сказал он.
Эксперт считает, что Трамп был весьма раздосадован, когда его жена решила напомнить общественности о его предполагаемой связи с Эпштейном.
"Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику. Повторюсь, я очень боюсь за Меланию", — подытожил журналист.
Ранее некоторые СМИ в США и Европе сообщали о предполагаемой связи первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph писала, что британский автор Эндрю Лоуни в своей книге о герцоге Йоркском исключил упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланией через Эпштейна.
Это произошло после того, как первая леди пригрозила сыну Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" относительно ее связей с Эпштейном. В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в эксплуатации несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации, что грозило 40 годами лишения свободы, а также в сговоре с целью такой торговли (до пяти лет тюрьмы).