Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали - 11.04.2026, ПРАЙМ
Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали
Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали - 11.04.2026, ПРАЙМ
Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали
Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали, в 2025 году турпоток вырос до 260 тысяч, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер. | 11.04.2026, ПРАЙМ
ДЖАКАРТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали, в 2025 году турпоток вырос до 260 тысяч, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер. "Что касается числа российских туристов, то в 2025 году их было около 260 тысяч. Это 12 место в рейтинге. В 2024 году было 160 тысяч, то есть рост довольно значительный", - рассказал губернатор в беседе с агентством.
туризм, бизнес, бали
Туризм, Бизнес, Бали
08:35 11.04.2026
 
Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали

Губернатор Бали Костер: россияне вошли в топ-12 по числу туристов на острове в 2025 году

ДЖАКАРТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали, в 2025 году турпоток вырос до 260 тысяч, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.
"Что касается числа российских туристов, то в 2025 году их было около 260 тысяч. Это 12 место в рейтинге. В 2024 году было 160 тысяч, то есть рост довольно значительный", - рассказал губернатор в беседе с агентством.
 
ТуризмБизнесБали
 
 
