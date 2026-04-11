Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали

Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали - 11.04.2026, ПРАЙМ

Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали

Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали, в 2025 году турпоток вырос до 260 тысяч, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T08:35+0300

2026-04-11T08:35+0300

2026-04-11T08:35+0300

туризм

бизнес

бали

ДЖАКАРТА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне вошли в топ-12 по числу туристов на Бали, в 2025 году турпоток вырос до 260 тысяч, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер. "Что касается числа российских туристов, то в 2025 году их было около 260 тысяч. Это 12 место в рейтинге. В 2024 году было 160 тысяч, то есть рост довольно значительный", - рассказал губернатор в беседе с агентством.

бали

туризм, бизнес, бали