Туркмения предложила разработать под эгидой ООН энергетический кодекс - 11.04.2026, ПРАЙМ
Туркмения предложила разработать под эгидой ООН энергетический кодекс
Туркмения предложила разработать под эгидой ООН энергетический кодекс
2026-04-11T21:28+0300
2026-04-11T20:30+0300
21:28 11.04.2026
 
Бердымухамедов: Туркмения выступает за полную деполитизацию энергетического пространства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Флаг Туркменистана. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
АШХАБАД, 11 апр – ПРАЙМ. Туркмения выступает за полную деполитизацию энергетического пространства и предлагает закрепить этот принцип в международно-правовом документе ООН, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства… Выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие и … не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН энергетического кодекса, который бы четко отражал неприятие и отказ от политизации отношений в этой сфере", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения.
Бердымухамедов также призвал объединить усилия для практической реализации инициативы Ашхабада о создании универсального международно-правового документа ООН, регулирующего вопросы производства, транзита и потребления энергоносителей. Он напомнил, что Туркмения является автором трёх резолюций Генеральной ассамблеи ООН о надёжных поставках энергоносителей, назвав их хорошей основой для совместной работы.
Флаг Узбекистана
Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили реализацию проектов в энергетике
15:20
 
