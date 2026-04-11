Туркмения предложила разработать под эгидой ООН энергетический кодекс
2026-04-11T20:30+0300
АШХАБАД, 11 апр – ПРАЙМ. Туркмения выступает за полную деполитизацию энергетического пространства и предлагает закрепить этот принцип в международно-правовом документе ООН, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства… Выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие и … не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН энергетического кодекса, который бы четко отражал неприятие и отказ от политизации отношений в этой сфере", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения. Бердымухамедов также призвал объединить усилия для практической реализации инициативы Ашхабада о создании универсального международно-правового документа ООН, регулирующего вопросы производства, транзита и потребления энергоносителей. Он напомнил, что Туркмения является автором трёх резолюций Генеральной ассамблеи ООН о надёжных поставках энергоносителей, назвав их хорошей основой для совместной работы.
Бердымухамедов: Туркмения выступает за полную деполитизацию энергетического пространства