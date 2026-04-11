В Молдавии сокращается площадь виноградников - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/vinogradniki-869075685.html
2026-04-11T14:49+0300
мировая экономика
молдавия
майя санду
снг
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869075547_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_72bf0747340ab58980b15055613af566.jpg
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869075547_162:0:2839:2008_1920x0_80_0_0_2c7cc5a4bca03c00a5931d5ae47c8442.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкВиноградники в Молдавии
Виноградники в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Виноградники в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 11 апр - ПРАЙМ. Площадь виноградников в Молдавии стремительно сокращается, поскольку продукт не востребован на внешних рынках, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные виноградно-винодельческого регистра.
Площадь виноградников в Молдавии ежегодно сокращается в среднем на 2,3 тысячи гектаров. По данным регистра, в 2025 году выкорчевали 1045 гектаров лоз, а посадили только 353 гектара. Всего за 2016-2025 годы заложили 3087 гектаров новых плантаций, а уничтожили - 21 486 гектаров.
В регистре отмечается, что основные причины - это заброшенные посадки и сорта винограда, которые больше не востребованы на внешних рынках.
Эксперты подчеркивают, что отрасль винодельчества работает на пределе - с минимальными резервами и сокращающимся потенциалом для восстановления.
Ранее власти Молдавии взяли курс на расторжение связей с СНГ, что вынудило страну отказаться от восточного рынка, где молдавское вино было востребовано.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала