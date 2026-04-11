В Молдавии сокращается площадь виноградников

2026-04-11T14:49+0300

КИШИНЕВ, 11 апр - ПРАЙМ. Площадь виноградников в Молдавии стремительно сокращается, поскольку продукт не востребован на внешних рынках, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные виноградно-винодельческого регистра. Площадь виноградников в Молдавии ежегодно сокращается в среднем на 2,3 тысячи гектаров. По данным регистра, в 2025 году выкорчевали 1045 гектаров лоз, а посадили только 353 гектара. Всего за 2016-2025 годы заложили 3087 гектаров новых плантаций, а уничтожили - 21 486 гектаров. В регистре отмечается, что основные причины - это заброшенные посадки и сорта винограда, которые больше не востребованы на внешних рынках. Эксперты подчеркивают, что отрасль винодельчества работает на пределе - с минимальными резервами и сокращающимся потенциалом для восстановления. Ранее власти Молдавии взяли курс на расторжение связей с СНГ, что вынудило страну отказаться от восточного рынка, где молдавское вино было востребовано. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

мировая экономика, молдавия, майя санду, снг, еаэс