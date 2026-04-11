В центре Владикавказа аварийно-спасательные работы завершены после взрыва - 11.04.2026, ПРАЙМ
В центре Владикавказа аварийно-спасательные работы завершены после взрыва
Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены после взрыва на складе с пиротехникой, сообщает пресс-служба МЧС России. | 11.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены после взрыва на складе с пиротехникой, сообщает пресс-служба МЧС России. "Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены", - говорится в сообщении. В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.
https://1prime.ru/20260411/tramp-869077609.html
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа после взрыва на складе

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены после взрыва на складе с пиротехникой, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены", - говорится в сообщении.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп
17:14
 
