https://1prime.ru/20260412/dmitriev-869099163.html

Дмитриев напомнил о прогнозе роста цен на нефть свыше $150

2026-04-12T17:28+0300

экономика

нефть

ормузский пролив

сша

иран

кирилл дмитриев

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868480583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_153df702805eaec01d6d5cb3a4d8b2fc.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после объявления американского лидера Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива напомнил о своем прогнозе, согласно которому в течение двух недель цены на нефть превысят 150 долларов за баррель. Дмитриев 5 апреля заявил о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. "Как и было предсказано, нефть по более чем 150 долларов (за баррель - ред.), в рамках предсказанного срока", - написал Дмитриев, комментируя публикацию Трампа, в которой тот объявил о начале блокады Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

