Дмитриев предрек рост цен на нефть уже на следующей неделе

Дмитриев предрек рост цен на нефть уже на следующей неделе - 12.04.2026, ПРАЙМ

Дмитриев предрек рост цен на нефть уже на следующей неделе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T17:51+0300

2026-04-12T17:51+0300

2026-04-12T17:51+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек рост цен на нефть по меньшей мере до 150 долларов за баррель уже на следующей неделе. "Чем дольше Ормузский пролив будет оставаться перекрытым, тем выше будут цены на нефть и газ, тем сильнее будет усугубляться энергетический кризис в ЕС и Великобритании и тем дольше будет длиться период восстановления. Цена нефти в 150 долларов и выше (за баррель - ред.) может быть достигнута уже на этой (с 13 апреля - ред.) неделе", - написал он в соцсети X. Пятого апреля Дмитриев уже заявлял о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, ормузский пролив, иран, кирилл дмитриев, ес