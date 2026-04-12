Песков прокомментировал отказ стран Европы от российских энергоносителей
Отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026-04-12T13:20+0300
2026-04-12T13:45+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (отказ от энергоносителей из РФ - ред.) просто говорит именно о близорукости нынешнего руководства европейских стран. Причем эта близорукость не у всех", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Он отметил, что некоторые европейские лидеры выступают за сохранение экономических связей и более прагматичный подход. "Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономические делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом", - добавил Песков."Вы знаете, европейцы пытаются закамуфлировать свои близорукие решения каким-то идеологическим подходом, что, дескать, Россия – это исчадие ада, Россия – это угроза для всей Европы. И поэтому нужно принимать меры, которые направлены на стратегическое подавление, не только поражение, а полное подавление Российской Федерации. Очень опрометчивые попытки", - заметил Песков.Он отметил, что некоторые европейские лидеры выступают за сохранение экономических связей и более прагматичный подход."Зачем априори лишать себя возможности иметь такого партнера в торгово-экономические делах. Абсолютно прагматичный подход, который, кстати, корреспондируется с нашим подходом", - добавил Песков.
https://1prime.ru/20260412/gaz-869095281.html
Песков: отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства стран ЕС
Песков назвал условие для продажи российского газа Европе