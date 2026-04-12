https://1prime.ru/20260412/gazovoz-869099487.html
Поврежденный российский газовоз отбуксировали в международные воды
Повреждённый украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после...
2026-04-12T17:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbfa1ae5a5eb24012e60edb0ebedd7b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах после повторной буксировки
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 апр - ПРАЙМ. Повреждённый украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после повторной буксировки, сообщил в воскресенье официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.
Десять дней назад ливийское управление портов и морского транспорта сообщило, что власти из-за погодных условий потеряли контроль над российским газовозом, поврежденным в Средиземном море при атаке со стороны украинских катеров. Управление призвало суда не приближаться к "Арктик Метагаз", который снова дрейфует в море.
"Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья", - отметил представитель комитета.
По его словам, члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании-владельца танкера для координации необходимых мер по обеспечению безопасности ливийских вод и побережья от любых рисков или угроз.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков, они лечатся в Москве, остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.
