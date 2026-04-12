Поврежденный российский газовоз отбуксировали в международные воды - 12.04.2026, ПРАЙМ
Повреждённый украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после повторной буксировки
2026-04-12T17:44+0300
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 апр - ПРАЙМ. Повреждённый украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после повторной буксировки, сообщил в воскресенье официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф. Десять дней назад ливийское управление портов и морского транспорта сообщило, что власти из-за погодных условий потеряли контроль над российским газовозом, поврежденным в Средиземном море при атаке со стороны украинских катеров. Управление призвало суда не приближаться к "Арктик Метагаз", который снова дрейфует в море. "Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья", - отметил представитель комитета. По его словам, члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании-владельца танкера для координации необходимых мер по обеспечению безопасности ливийских вод и побережья от любых рисков или угроз. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков, они лечатся в Москве, остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.
17:44 12.04.2026
 
Поврежденный российский газовоз отбуксировали в международные воды

Газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах после повторной буксировки

Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
СК установил детали атаки на газовоз "Арктик Метагаз"
26 марта, 14:35
 
