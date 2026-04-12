"Теперь все кончено": в США изумились произошедшему в Иране
Аналитик Риттер: нападение на Иран разрушило всю систему союзов США
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Атаки на Иран привели к тому, что Соединённые Штаты лишились ключевых партнёров, фактически уничтожив НАТО и оттолкнув от себя арабские государства, заявил военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, опубликованном на его YouTube-канале.
"Это была огромная стратегическая ошибка. <…> весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. <…> НАТО практически прекратило свое существование. Президент США Дональд Трамп и Марко Рубио говорили о выводе 100 000 военнослужащих из Европы и о необходимости избирательного подхода к выбору тех, кого мы поддерживаем. Это конец коллективной обороны", — признался эксперт.
"Все наши стратегические отношения, определявшие наше геополитическое положение на протяжении последних 40 лет, исчезли. С ними покончено. Они прекратили свое существование, особенно в арабских государствах Персидского залива. Теперь все кончено. Это огромное стратегическое поражение для Соединенных Штатов. Это выходит за рамки простого противостояния с Ираном", — добавил Риттер.
Трамп ранее выражал сомнения в способности НАТО предложить реальную поддержку для Соединённых Штатов, обвиняя альянс в "плохом отношении" и неэффективности в случае глобальных угроз. Он также заявлял, что серьёзно рассматривает возможность выхода из блока после отказа альянса оказать помощь в операции против Ирана.
В четверг немецкий журнал Spiegel сообщил, что необдуманные действия главы Белого дома усилили сомнения среди союзников Вашингтона в компетентности американского руководства.