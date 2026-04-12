"Теперь все кончено": в США изумились произошедшему в Иране

"Теперь все кончено": в США изумились произошедшему в Иране - 12.04.2026, ПРАЙМ

"Теперь все кончено": в США изумились произошедшему в Иране

Атаки на Иран привели к тому, что Соединённые Штаты лишились ключевых партнёров, фактически уничтожив НАТО и оттолкнув от себя арабские государства, заявил... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T07:35+0300

2026-04-12T07:35+0300

2026-04-12T07:35+0300

МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Атаки на Иран привели к тому, что Соединённые Штаты лишились ключевых партнёров, фактически уничтожив НАТО и оттолкнув от себя арабские государства, заявил военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, опубликованном на его YouTube-канале."Это была огромная стратегическая ошибка. <…> весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. <…> НАТО практически прекратило свое существование. Президент США Дональд Трамп и Марко Рубио говорили о выводе 100 000 военнослужащих из Европы и о необходимости избирательного подхода к выбору тех, кого мы поддерживаем. Это конец коллективной обороны", — признался эксперт.По словам Риттера, события в Иране за полтора месяца свели на нет 40 лет усилий США по укреплению союзов в мире."Все наши стратегические отношения, определявшие наше геополитическое положение на протяжении последних 40 лет, исчезли. С ними покончено. Они прекратили свое существование, особенно в арабских государствах Персидского залива. Теперь все кончено. Это огромное стратегическое поражение для Соединенных Штатов. Это выходит за рамки простого противостояния с Ираном", — добавил Риттер.Трамп ранее выражал сомнения в способности НАТО предложить реальную поддержку для Соединённых Штатов, обвиняя альянс в "плохом отношении" и неэффективности в случае глобальных угроз. Он также заявлял, что серьёзно рассматривает возможность выхода из блока после отказа альянса оказать помощь в операции против Ирана.В четверг немецкий журнал Spiegel сообщил, что необдуманные действия главы Белого дома усилили сомнения среди союзников Вашингтона в компетентности американского руководства.

сша

иран

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, spiegel, дональд трамп, скотт риттер, сша, иран, мировая экономика, общество , европа, марко рубио