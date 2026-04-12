США будут с ностальгией вспоминать бензин по 5 долларов, заявили в Иране
Глава иранской делегации на переговорах с США, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в связи с ситуацией в Ормузском проливе...
2026-04-12T23:54+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава иранской делегации на переговорах с США, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в связи с ситуацией в Ормузском проливе Соединенные Штаты скоро будут с ностальгией вспоминать бензин по цене 4-5 долларов за галлон. Согласно последним данным Американской автомобильной ассоциации, в среднем по США цена галлона бензина самой простой категории Regular за сутки составляет 4,125 доллара за галлон (3,8 литра). В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. "Наслаждайтесь текущими ценами на топливо. С так называемой "блокадой" скоро вы будете с ностальгией вспоминать цены на бензин в 4-5 долларов", - написал Галибаф на своей странице в соцсети Х. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
https://1prime.ru/20260412/shag-869106227.html
