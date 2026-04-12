Орбан рассказал, когда ожидает открытия Украиной нефтепровода "Дружба" - 12.04.2026, ПРАЙМ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что ожидает открытия Украиной "Дружбы" на следующий день после его возможной победы | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T10:55+0300

БУДАПЕШТ, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что ожидает открытия Украиной "Дружбы" на следующий день после его возможной победы на парламентских выборах. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина, в том числе остановкой Киевом нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию поступала российская нефть. "Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют", - ответил Орбан на вопрос, когда он ожидает запуска нефтепровода. С конца января поставки нефти по южной ветке магистрали "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены из-за блокировки транзита со стороны Киева, власти Украины объясняют это повреждением трубопровода.

