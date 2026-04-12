https://1prime.ru/20260412/nefteprovod-869093477.html
Орбан рассказал, когда ожидает открытия Украиной нефтепровода "Дружба"
Орбан рассказал, когда ожидает открытия Украиной нефтепровода "Дружба" - 12.04.2026, ПРАЙМ
Орбан рассказал, когда ожидает открытия Украиной нефтепровода "Дружба"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что ожидает открытия Украиной "Дружбы" на следующий день после его возможной победы | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T10:55+0300
2026-04-12T10:55+0300
2026-04-12T10:55+0300
энергетика
венгрия
украина
киев
виктор орбан
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_96b3bf2ac6ee65eba0398430f007231f.jpg
БУДАПЕШТ, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что ожидает открытия Украиной "Дружбы" на следующий день после его возможной победы на парламентских выборах. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина, в том числе остановкой Киевом нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию поступала российская нефть. "Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют", - ответил Орбан на вопрос, когда он ожидает запуска нефтепровода. С конца января поставки нефти по южной ветке магистрали "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены из-за блокировки транзита со стороны Киева, власти Украины объясняют это повреждением трубопровода.
https://1prime.ru/20260402/ekonomika-868846930.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ad1a5dec252e2db18b2672c29e3e8f67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, киев, виктор орбан, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Виктор Орбан, Нефть
Орбан рассказал, когда ожидает открытия Украиной нефтепровода "Дружба"
Орбан: Украина откроет "Дружбу" на следующий день после выборов в Венгрии