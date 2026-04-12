Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад" - 12.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад" - 12.04.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T11:25+0300
2026-04-12T11:25+0300
ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных мощностей, говорится в заявлении министерства энергетики королевства. Ранее агентство SPA сообщало, что ​​из-за конфликта на Ближнем Востоке была нарушена работа ряда важных энергетических объектов в Саудовской Аравии. В том числе была повреждена насосная станция на трубопроводе для перекачки нефти с восточных месторождений на запад королевства, что привело к потере примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки. "Министерство энергетики объявляет об успехе технических и операционных усилий по восстановлению полного объема прокачки нефти через трубопровод "Восток - Запад", которая достигла порядка семи миллионов баррелей ежедневно", - сообщило ведомство. Оно также информировало, что добыча нефти на месторождении Мунифа вернулась к прежнему объему после восстановления утерянного в результате конфликта объема добычи в 300 тысяч баррелей в день. По нефтепроводу "Восток - Запад" нефть поступает с восточных месторождений Саудовской Аравии в порт Янбу на западе королевства,
саудовская аравия
ближний восток
нефть, саудовская аравия, ближний восток
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:25 12.04.2026
 
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"

Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад" после атак на объекты

ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных мощностей, говорится в заявлении министерства энергетики королевства.
Ранее агентство SPA сообщало, что ​​из-за конфликта на Ближнем Востоке была нарушена работа ряда важных энергетических объектов в Саудовской Аравии. В том числе была повреждена насосная станция на трубопроводе для перекачки нефти с восточных месторождений на запад королевства, что привело к потере примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки.
"Министерство энергетики объявляет об успехе технических и операционных усилий по восстановлению полного объема прокачки нефти через трубопровод "Восток - Запад", которая достигла порядка семи миллионов баррелей ежедневно", - сообщило ведомство.
Оно также информировало, что добыча нефти на месторождении Мунифа вернулась к прежнему объему после восстановления утерянного в результате конфликта объема добычи в 300 тысяч баррелей в день.
По нефтепроводу "Восток - Запад" нефть поступает с восточных месторождений Саудовской Аравии в порт Янбу на западе королевства,
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
