https://1prime.ru/20260412/nefteprovod-869094167.html
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад" - 12.04.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T11:25+0300
2026-04-12T11:25+0300
2026-04-12T11:25+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных мощностей, говорится в заявлении министерства энергетики королевства. Ранее агентство SPA сообщало, что из-за конфликта на Ближнем Востоке была нарушена работа ряда важных энергетических объектов в Саудовской Аравии. В том числе была повреждена насосная станция на трубопроводе для перекачки нефти с восточных месторождений на запад королевства, что привело к потере примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки. "Министерство энергетики объявляет об успехе технических и операционных усилий по восстановлению полного объема прокачки нефти через трубопровод "Восток - Запад", которая достигла порядка семи миллионов баррелей ежедневно", - сообщило ведомство. Оно также информировало, что добыча нефти на месторождении Мунифа вернулась к прежнему объему после восстановления утерянного в результате конфликта объема добычи в 300 тысяч баррелей в день. По нефтепроводу "Восток - Запад" нефть поступает с восточных месторождений Саудовской Аравии в порт Янбу на западе королевства,
саудовская аравия
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, саудовская аравия, ближний восток
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад"
Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток — Запад" после атак на объекты
ДОХА, 12 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак на энергетические объекты, приведших к потере 600 тысяч производственных мощностей, говорится в заявлении министерства энергетики королевства.
Ранее агентство SPA сообщало, что из-за конфликта на Ближнем Востоке
была нарушена работа ряда важных энергетических объектов в Саудовской Аравии
. В том числе была повреждена насосная станция на трубопроводе для перекачки нефти с восточных месторождений на запад королевства, что привело к потере примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки.
"Министерство энергетики объявляет об успехе технических и операционных усилий по восстановлению полного объема прокачки нефти через трубопровод "Восток - Запад", которая достигла порядка семи миллионов баррелей ежедневно", - сообщило ведомство.
Оно также информировало, что добыча нефти на месторождении Мунифа вернулась к прежнему объему после восстановления утерянного в результате конфликта объема добычи в 300 тысяч баррелей в день.
По нефтепроводу "Восток - Запад" нефть поступает с восточных месторождений Саудовской Аравии в порт Янбу на западе королевства,