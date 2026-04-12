Роскачество сертифицировало органический сахар из Парагвая

Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T05:46+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 33980-2016 получила компания Oficina Técnica Industrial S.A. (OTISA) из департамента Кордильера... Производитель стал первым из Парагвая, кто получил российский сертификат соответствия требованиям производства органической продукции", - сообщили в организации. В Роскачестве отметили, что компания успешно прошла двухэтапную процедуру сертификации в аккредитованном органе "Роскачество - Органик" и теперь может поставлять в Россию органическую продукцию: тростниковый сахар белый, светло-золотистый и коричневый, тростниковую мелассу. Кроме того, этиловый спирт из пищевого сырья с правом маркировки государственным знаком "Органик". В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.

