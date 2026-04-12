Экс-посол: США не смогли заставить Индию отказаться от российской нефти

Экс-посол: США не смогли заставить Индию отказаться от российской нефти - 12.04.2026, ПРАЙМ

Экс-посол: США не смогли заставить Индию отказаться от российской нефти

Соединенные Штаты не смогли заставить Индию и другие страны мира отказаться от импорта российской нефти, бесперспективность этого курса США показало ослабление... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T01:18+0300

2026-04-12T01:18+0300

2026-04-12T01:18+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

индия

сша

рф

мид

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогли заставить Индию и другие страны мира отказаться от импорта российской нефти, бесперспективность этого курса США показало ослабление санкций против нефти из РФ в марте, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший первый заместитель главы индийского МИД и бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал. Власти США в марте попытались сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. До этого США пытались добиться прекращения закупки российской нефти Индией. "(Попытка остановить импорт нефти из РФ провалилась - ред.) не только применительно к Индии, но и к другим странам. Изначально же послабление дали Индии, но потом Трамп решил попытаться контролировать нефтяной кризис и распространил это на другие страны", - сказал РИА Новости бывший замглавы МИД Индии на полях прошедшего Московского экономического форума. Он подчеркнул, что доступность российской нефти на мировом рынке позволяет хотя бы удерживать нынешний уровень цен, составляющий около 100 долларов за баррель. Для Индии, импортирующей большую часть потребляемого топлива, этот фактор весьма значителен, добавил собеседник.

индия

сша

рф

нефть, мировая экономика, индия, сша, рф, мид