Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наш ответ — нет": в США развенчали последние надежды Украины - 12.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Наш ответ — нет": в США развенчали последние надежды Украины
2026-04-12T07:37+0300
07:37 12.04.2026
 
"Наш ответ — нет": в США развенчали последние надежды Украины

Профессор Миршаймер: последнее, что хотят США — поставлять оружие и технику Киеву

Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. После обострения ситуации с Ираном Соединенные Штаты вовсе не намерены поддерживать Украину военной помощью, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале.
"Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет", — подчеркнул ученый.
По его мнению, даже если киевский режим потерпит крах, США смогут выгодно использовать эту ситуацию, возложив всю вину на Европу.
"Я уверен, что Россия готовится начать масштабное наступление против Украины. А украинцы находятся в отчаянном положении. И это идеальная ситуация для президента Трампа, чтобы заявить, что ответственность за это несут европейцы. <…> Так что в дальнейшем он будет обвинять европейцев в происходящем на Украине. Более того, он даже будет обвинять их за поражение в Иране", — добавил Миршаймер.
В марте, на заседании кабинета министров, Трамп назвал конфликт на Украине "не нашей войной". Позже он также заявил, что Соединённые Штаты изначально не должны были вмешиваться в тамошние события.
