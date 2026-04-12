"Наш ответ — нет": в США развенчали последние надежды Украины
После обострения ситуации с Ираном Соединенные Штаты вовсе не намерены поддерживать Украину военной помощью, заявил профессор Чикагского университета Джон...
2026-04-12T07:37+0300
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. После обострения ситуации с Ираном Соединенные Штаты вовсе не намерены поддерживать Украину военной помощью, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале."Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет", — подчеркнул ученый.По его мнению, даже если киевский режим потерпит крах, США смогут выгодно использовать эту ситуацию, возложив всю вину на Европу."Я уверен, что Россия готовится начать масштабное наступление против Украины. А украинцы находятся в отчаянном положении. И это идеальная ситуация для президента Трампа, чтобы заявить, что ответственность за это несут европейцы. <…> Так что в дальнейшем он будет обвинять европейцев в происходящем на Украине. Более того, он даже будет обвинять их за поражение в Иране", — добавил Миршаймер.В марте, на заседании кабинета министров, Трамп назвал конфликт на Украине "не нашей войной". Позже он также заявил, что Соединённые Штаты изначально не должны были вмешиваться в тамошние события.
Профессор Миршаймер: последнее, что хотят США — поставлять оружие и технику Киеву