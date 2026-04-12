Трамп допустил рост цен на энергоносители - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260412/tramp-869099993.html
Трамп допустил рост цен на энергоносители
2026-04-12T18:09+0300
2026-04-12T18:09+0300
экономика
нефть
сша
иран
дональд трамп
мировая экономика
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил рост цен на нефть и газ до ноября. "Я надеюсь на это. Думаю, это возможно - они могут быть ниже, могут остаться на том же уровне или, возможно, немного вырасти, но в целом должны быть примерно на том же уровне. Думаю, это не продлится слишком долго", - сказал американский лидер в интервью Fox News в ответ на вопрос, считает ли он, что цены на нефть и газ будут ниже до промежуточных выборов. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
https://1prime.ru/20260412/dmitriev-869099650.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:09 12.04.2026
 
© AP Photo / Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил рост цен на нефть и газ до ноября.
"Я надеюсь на это. Думаю, это возможно - они могут быть ниже, могут остаться на том же уровне или, возможно, немного вырасти, но в целом должны быть примерно на том же уровне. Думаю, это не продлится слишком долго", - сказал американский лидер в интервью Fox News в ответ на вопрос, считает ли он, что цены на нефть и газ будут ниже до промежуточных выборов.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
ЭкономикаНефтьСШАИРАНДональд ТрампМировая экономикаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала