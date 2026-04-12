Трамп допустил рост цен на энергоносители
Президент США Дональд Трамп допустил рост цен на нефть и газ до ноября. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T18:09+0300
экономика
нефть
сша
иран
дональд трамп
мировая экономика
газ
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил рост цен на нефть и газ до ноября. "Я надеюсь на это. Думаю, это возможно - они могут быть ниже, могут остаться на том же уровне или, возможно, немного вырасти, но в целом должны быть примерно на том же уровне. Думаю, это не продлится слишком долго", - сказал американский лидер в интервью Fox News в ответ на вопрос, считает ли он, что цены на нефть и газ будут ниже до промежуточных выборов. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Трамп допустил рост цен на нефть и газ до ноября