На Западе вышли из себя после визита украинской делегации
Steigan: Норвегия активно занимается нацификацией, сотрудничая с "Азовом"
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Украинская делегация приехала в парламент Норвегии в нацистской униформе, и сам факт кооперации этой европейской страны с бригадой "Азов*" свидетельствует о намеренной политике нацификации, сообщает норвежский портал Steigan.
"Делегация из 12-й специальной бригады "Азов*" Украины посетила Стортинг (парламент Норвегии. — Прим. ред.). <…> Вопреки утверждениям СМИ и официального Осло, "Азов*" так и не изменил свое отношение к нацизму и фашизму. Делегация, посетившая парламент, также была экипирована элементами нацистской формы", — указывается в материале.
По мнению автора, сотрудничество с такими организациями бросает тень на Норвегию и фактически указывает на ее политику реабилитации нацизма.
"Во время визита представители "Азова*" <…> также укрепили сотрудничество с норвежской Национальной гвардией. <…> "Азов*" не изменил свою идеологию и исторические образцы для подражания. Поэтому вооруженные силы Норвегии проводят ревизионистскую политику и занимаются открытой нацификацией. При этом в политической и военной среде никто не возражает против этого. Также нет никаких признаков того, что ВС Норвегии считают украинский нацизм "правоэкстремистским", — отмечает он.
"Азов*" принимал участие в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против боевиков этой группы по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещённых средств и методов ведения войны". В 2022 году СК заявил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова*" жестоких преступлений против мирных граждан ДНР и ЛНР.
* Запрещенная в России террористическая организация