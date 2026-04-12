Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260412/ukraina-869091939.html
"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе
"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии.
2026-04-12T08:49+0300
2026-04-12T08:49+0300
спецоперация на украине
украина
финляндия
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии."Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии", — говорится в его публикации в соцсети X. Мема добавил, что вступление Финляндии в НАТО дает свои первые результаты: из мирной страны она превратилась в поле боя для беспилотных летательных аппаратов.Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, финляндия, нато, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, РОССИЯ
08:49 12.04.2026
 
"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе

Мема испугался ответа РФ на запуски ВСУ дронов через территорию Финляндии

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии.
"Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии", — говорится в его публикации в соцсети X.
Мема добавил, что вступление Финляндии в НАТО дает свои первые результаты: из мирной страны она превратилась в поле боя для беспилотных летательных аппаратов.

Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФИНЛЯНДИЯНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала