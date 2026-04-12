"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе

"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе - 12.04.2026, ПРАЙМ

"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T08:49+0300

2026-04-12T08:49+0300

2026-04-12T08:49+0300

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии."Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии", — говорится в его публикации в соцсети X. Мема добавил, что вступление Финляндии в НАТО дает свои первые результаты: из мирной страны она превратилась в поле боя для беспилотных летательных аппаратов.Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.

украина

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, финляндия, нато, россия