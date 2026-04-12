"Немедленно прекратить атаки". Новое решение ВСУ вызвало ярость на Западе
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе мощного ответа России на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии.
"Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии", — говорится в его публикации в соцсети X.
Мема добавил, что вступление Финляндии в НАТО дает свои первые результаты: из мирной страны она превратилась в поле боя для беспилотных летательных аппаратов.
Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.
До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
