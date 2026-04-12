Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260412/ukraina-869092371.html
У Украины в этом году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X... | 12.04.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
киев
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:50 12.04.2026
 
Мендель: у Киева в этом году есть последний шанс подписать соглашение с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. У Украины в этом году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Она добавила, что окно для этого есть в ближайшие три месяца.
"После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января", — говорится в публикации.

Мендель отметила, что Евросоюзу не хватает ни инструментов, ни политической воли, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу. Большинство лидеров Старого Света делают не более чем повторяющиеся, пустые заявления, в то же время все больше погружаясь в собственные внутренние проблемы.

По ее мнению, у Украины по—прежнему недостаточно денег — даже если поступит часть обещанного кредита в размере 90 миллиардов долларов — и недостаточно людей, чтобы выиграть этот конфликт на поле боя. Если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация, скорее всего, резко ухудшится. Украина будет продолжать терять все больше солдат и территории, подчеркнула Мендель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала