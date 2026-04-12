Буданов* сделал громкое заявление о перемирии с Россией - 12.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Буданов* сделал громкое заявление о перемирии с Россией
Буданов* сделал громкое заявление о перемирии с Россией
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, сказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в беседе с "Новини.Live".Он заявил, что в прошлом оно уже объявлялось, но не было продлено."Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня", — добавил Буданов*.Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, МОСКВА
Буданов* сделал громкое заявление о перемирии с Россией

Буданов сказал, что пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное

Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, сказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в беседе с "Новини.Live".

Он заявил, что в прошлом оно уже объявлялось, но не было продлено.
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
"Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня", — добавил Буданов*.

Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевМОСКВА
 
 
