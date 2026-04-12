https://1prime.ru/20260412/ukraina-869096138.html

Буданов* сделал громкое заявление о перемирии с Россией

2026-04-12T14:02+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир путин

киев

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_6:0:2043:1146_1920x0_80_0_0_cc9723fcabf3726723a8cf4a6026a98e.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, сказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в беседе с "Новини.Live".Он заявил, что в прошлом оно уже объявлялось, но не было продлено."Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня", — добавил Буданов*.Минобороны России в воскресенье заявило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html

https://1prime.ru/20260403/zelenskiy-868877770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

