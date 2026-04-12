"Падут один за другим": на Западе рассказали, что потеряют ВСУ на Донбассе
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. После пасхального перемирия вооружённые силы Украины могут лишиться контроля над оставшимися территориями Донбасса вследствие усиления российского наступления, заявил британский военный экспера Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"После Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим. <…> Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали", — рассказал эксперт.
По его мнению, это связано с провалом оперативных действий киевского режима в Донецкой Народной Республике, на что указывает недавний обмен телами погибших военных.
"Чему уделяется недостаточно внимания, — это значительное ухудшение украинских позиций на севере Константиновки. Это последняя крупная линия обороны украинцев на Донбассе. Если русские возьмут эти укрепленные города, то главная линия обороны Киева будет разрушена, и Донбасс полностью перейдет под контроль России. <…> Реальность свидетельствует о неумолимом, постепенном и методичном наступлении России. И даже обмен телами между Москвой и Киевом коренным образом противоречит всей украинской версии событий", — подытожил Меркурис.
Введённое президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие начало действовать в субботу в 16:00 и будет длиться до конца воскресенья. Москва рассчитывала на ответные шаги Киева и прекращение боевых действий, при этом войскам было поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее стало известно, что Россия передала Украине тысячу тел погибших военных, получив в замен 41 тело.