Россия совершенствует меры по защите НПЗ от атак Киева, заявили в Кремле - 12.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Россия совершенствует меры по защите НПЗ от атак Киева, заявили в Кремле
2026-04-12T14:47+0300
14:47 12.04.2026
 
Россия совершенствует меры по защите НПЗ от атак Киева, заявили в Кремле

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное - сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о мерах по защите отечественных НПЗ от атак Киева.
"Именно поэтому, достигнув целей специальной военной операции, мы обезопасим себя от продолжения таких рисков", - добавил Песков.
 
