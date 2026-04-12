Россия совершенствует меры по защите НПЗ от атак Киева, заявили в Кремле

Россия совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T14:47+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное - сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о мерах по защите отечественных НПЗ от атак Киева. "Именно поэтому, достигнув целей специальной военной операции, мы обезопасим себя от продолжения таких рисков", - добавил Песков.

