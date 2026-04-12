На Западе резко набросились на Зеленского после провокации ВСУ
Мема обвинил Зеленского в лицемерии после пролета дронов Украины через Финляндию
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пролет украинских дронов через территорию Финляндии показал лицемерие Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира", — говорится в публикации.
Мема отметил, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но глава киевского режима не предпринимает шагов к диалогу.
Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.
До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
