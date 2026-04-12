На Западе резко набросились на Зеленского после провокации ВСУ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Пролет украинских дронов через территорию Финляндии показал лицемерие Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. | 12.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пролет украинских дронов через территорию Финляндии показал лицемерие Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира", — говорится в публикации.Мема отметил, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но глава киевского режима не предпринимает шагов к диалогу.Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html
https://1prime.ru/20260403/zelenskiy-868877770.html
11:22 12.04.2026
 
На Западе резко набросились на Зеленского после провокации ВСУ

Мема обвинил Зеленского в лицемерии после пролета дронов Украины через Финляндию

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пролет украинских дронов через территорию Финляндии показал лицемерие Владимира Зеленского, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
5 апреля, 12:52
Мема отметил, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но глава киевского режима не предпринимает шагов к диалогу.

Вчера финские СМИ написали, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

До этого два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
3 апреля, 13:40
 
