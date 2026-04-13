Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 в Москве за неделю выросла на восемь копеек - 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T20:13+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 6 по 13 апреля выросла в среднем на 8 копеек за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период в среднем подорожал до 63,91 рубля, Аи-95 - до 70,44 рубля. Цена на бензин Аи-100 за отчетный период выросла на 8 копеек - до 95,58 рубля за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало в среднем на 5 копеек - до 77,16 рубля за литр. Стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на АЗС "Татнефти" и "Роснефти". У "Нефтьмагистрали", "Тебойла", "Газпром нефти" и "Транс-АЗС" и "Лукойла" цены остались неизменными. Цены на бензин Аи-100 и дизтопливо выросли только на заправках "Роснефти".

https://1prime.ru/20260413/polsha-869131538.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

