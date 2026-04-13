Бориса Джонсона высмеяли после нелепого поведения на Украине - 13.04.2026, ПРАЙМ
Бориса Джонсона высмеяли после нелепого поведения на Украине
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Во время визита на Украину экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил себя в комичной ситуации, якобы стараясь избежать российских дронов. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале."Борис Джонсон записал репортаж с украинской линии фронта, якобы уклоняясь от российских беспилотников. &lt;…&gt; Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета. Это просто смешно. Уровень пропаганды зашкаливает", — усмехнулся он.По мнению Христофору, Джонсон появился в зоне конфликта в отчаянной попытке исправить свой исторический имидж."Борис отчаянно хочет продолжить войну. Он отчаянно хочет эскалации, отчаянно хочет предотвратить крах Украины, потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс Украины на выживание. &lt;…&gt; И если Украина рухнет, а она рухнет, что с каждым днем становится все очевиднее, что Борис войдет в историю не в позитивном смысле", — подытожил Христофору.В ноябре 2023 года Давид Арахамия, лидер фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, сообщил, что боевые действия могли закончиться еще весной 2022 года, но украинские власти отказались от нейтралитета. После встреч в Стамбуле, будучи тогда премьер-министром, Борис Джонсон призвал Киев не подписывать ничего с Россией и продолжать военные действия.
07:34 13.04.2026 (обновлено: 07:38 13.04.2026)
 
Бориса Джонсона высмеяли после нелепого поведения на Украине

Журналист Христофору высмеял Бориса Джонсона за нелепое поведение на СВО

© Фото : соцсети Сергея ТомиленкоБорис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении
Борис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Борис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении
© Фото : соцсети Сергея Томиленко
Спецоперация на УкраинеДавид АрахамияБорис ДжонсонВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАОбществоМировая экономикаСтамбул
 
 
