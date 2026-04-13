Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/eksport--869115471.html
Российский экспорт консервированных огурцов в 2025 году вырос на 51 процент
2026-04-13T09:49+0300
россия
бизнес
сша
белоруссия
казахстан
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83516/43/835164350_0:178:3057:1898_1920x0_80_0_0_08d412313fa90ad836426572ef7eab91.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт консервированных огурцов в 2025 году вырос на 51%, до рекордных 16 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено более 11,6 тысячи тонн такой продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 11,6 тысячи тонн консервированных огурцов на сумму более 16 миллионов долларов США, обновив исторический максимум. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 22% в весе и на 51% - в деньгах", - говорится в сообщении. В топ-5 стран-импортеров в начале года вошли Белоруссия с закупками на порядка 7 миллионов долларов, Казахстан - около 5 миллионов, Китай - более 600 тысяч долларов, Киргизия - более 600 тысяч, Израиль - около 400 тысяч долларов. Отмечается, что Россия в 2025 году возобновила экспорт консервированных огурцов в Индию (впервые с 2019 года), а также на Тайвань (с 2021 года). "Ранее исторический максимум российского экспорта консервированных огурцов был зафиксирован в 2024 году - около 9,5 тысячи тонн на сумму более 10,6 миллионов долларов США", - добавляется в сообщении федерального центра.
https://1prime.ru/20260410/agroeksport-869049423.html
https://1prime.ru/20260408/mintay-869001987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83516/43/835164350_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_bdfa6f76e84a44ccd547174ecc174bef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:49 13.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКонсервация овощей
Консервация овощей - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Консервация овощей. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Россия нарастила экспорт жмыха и шрота на 23 процента
10 апреля, 09:40
Работники на линии обработки минтая - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Российский экспорт минтая в январе-феврале вырос на 38 процентов
8 апреля, 09:49
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала