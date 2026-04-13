Российский экспорт консервированных огурцов в 2025 году вырос на 51 процент

2026-04-13T09:49+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт консервированных огурцов в 2025 году вырос на 51%, до рекордных 16 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено более 11,6 тысячи тонн такой продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 11,6 тысячи тонн консервированных огурцов на сумму более 16 миллионов долларов США, обновив исторический максимум. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 22% в весе и на 51% - в деньгах", - говорится в сообщении. В топ-5 стран-импортеров в начале года вошли Белоруссия с закупками на порядка 7 миллионов долларов, Казахстан - около 5 миллионов, Китай - более 600 тысяч долларов, Киргизия - более 600 тысяч, Израиль - около 400 тысяч долларов. Отмечается, что Россия в 2025 году возобновила экспорт консервированных огурцов в Индию (впервые с 2019 года), а также на Тайвань (с 2021 года). "Ранее исторический максимум российского экспорта консервированных огурцов был зафиксирован в 2024 году - около 9,5 тысячи тонн на сумму более 10,6 миллионов долларов США", - добавляется в сообщении федерального центра.

россия, бизнес, сша, белоруссия, казахстан, агроэкспорт