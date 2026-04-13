ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен

ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен - 13.04.2026, ПРАЙМ

ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен

Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T14:26+0300

2026-04-13T14:26+0300

2026-04-13T14:26+0300

нефть

урсула фон дер ляйен

ек

ес

иран

ормузский пролив

финансы

персидский залив

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены", - сказала она. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

иран

ормузский пролив

персидский залив

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, урсула фон дер ляйен, ек, ес, иран, ормузский пролив, финансы, персидский залив