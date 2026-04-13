ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен - 13.04.2026, ПРАЙМ
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T14:26+0300
2026-04-13T14:26+0300
2026-04-13T14:26+0300
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены", - сказала она. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
https://1prime.ru/20260412/dmitriev-869100135.html
иран
ормузский пролив
персидский залив
нефть, урсула фон дер ляйен, ек, ес, иран, ормузский пролив, финансы, персидский залив
Нефть, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, ИРАН, Ормузский пролив, Финансы, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены