ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен - 13.04.2026, ПРАЙМ
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
2026-04-13T14:26+0300
14:26 13.04.2026
 
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены на фоне энергетического кризиса, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены", - сказала она.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
