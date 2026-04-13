В ЕП раскритиковали ЕС за слабую защиту энергоинфраструктуры
ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер раскритиковала Евросоюз за недостаточную защиту критической энергетической инфраструктуры на фоне предполагаемой диверсии на нефтепроводе в Италии.
Ранее СМИ сообщили о возможном акте саботажа на участке нефтепровода на севере Италии, который является частью трансальпийской системы поставок нефти из порта Триест в Центральную Европу.
"Главный вопрос - что вообще делает ЕС для защиты такой критической инфраструктуры? Ответ разочаровывает. Пока Брюссель проводит идеологически мотивированную энергетическую политику и разрушает работающие системы поставок, защита существующей инфраструктуры остаётся вопиюще запущенной", - приводятся слова Штегер в релизе АПС.
Депутат указала на то, что даже краткосрочные перебои на этом трубопроводе могут вызвать серьёзные цепные реакции. "Если часть поставок выпадает, возрастает давление на альтернативные источники, рынки становятся напряжёнными, а цены растут - эта динамика напрямую затрагивает Австрию", - пояснила она.
По мнению евродепутата, предполагаемая диверсия вписывается в серию опасных событий. Она напомнила, что за последние месяцы неоднократно наблюдались атаки и сбои в работе ключевой энергетической инфраструктуры - от нефтепровода "Дружба" до "Турецкого потока", а также диверсии на других маршрутах поставок. "Энергоснабжение Европы давно стало целью геополитических конфликтов", - отметила депутат.
Как ранее сообщил новостной портал Idnes, ключевой для поставок нефти в Чехию трансальпийский нефтепровод TAL, который начинается в итальянском порту Триест, проходит через Австрию и идет дальше в Германию и Чехию, в конце марта был выведен из строя на пять дней из-за повреждения электропроводки на линии электропередачи в Италии; при этом не исключалась и версия возможной диверсии, а на время перебоев Прага использовала нефть из резервов и поставки из Германии.