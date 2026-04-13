https://1prime.ru/20260413/iran-869130663.html

Эксперт оценил возможную эффективность блокады портов Ирана

2026-04-13T18:53+0300

экономика

нефть

мировая экономика

сша

иран

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. США способны ввести морскую блокаду портов Ирана уже дислоцированными в регионе силами, но ее эффективность остается под вопросом, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш. "США могли бы осуществить блокаду Ирана дистанционно с использованием имеющихся военно-морских и военно-воздушных сил в регионе", - сказал Деш агентству. Вместе с тем, по его словам, даже в случае успеха таких действий, они могут не привести к результату, к которому стремится Вашингтон - а именно навязыванию своих условий мирной сделки Тегерану. "Вопрос состоит не в способности это сделать, а в эффективности таких действий даже в случае успешной блокады иранских портов", - подчеркнул эксперт. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.

сша

иран

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

