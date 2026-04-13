Эксперт оценил возможную эффективность блокады портов Ирана - 13.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможную эффективность блокады портов Ирана
Эксперт оценил возможную эффективность блокады портов Ирана
2026-04-13T18:53+0300
18:53 13.04.2026
 
Эксперт оценил возможную эффективность блокады портов Ирана

Политолог Деш: США могут ввести блокаду портов Ирана уже дислоцированными силами

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. США способны ввести морскую блокаду портов Ирана уже дислоцированными в регионе силами, но ее эффективность остается под вопросом, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш.
"США могли бы осуществить блокаду Ирана дистанционно с использованием имеющихся военно-морских и военно-воздушных сил в регионе", - сказал Деш агентству.
Вместе с тем, по его словам, даже в случае успеха таких действий, они могут не привести к результату, к которому стремится Вашингтон - а именно навязыванию своих условий мирной сделки Тегерану.
"Вопрос состоит не в способности это сделать, а в эффективности таких действий даже в случае успешной блокады иранских портов", - подчеркнул эксперт.
В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
