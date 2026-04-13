В ДРК сокращают использование химикатов из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ДРК сокращают использование химикатов из-за конфликта на Ближнем Востоке - 13.04.2026, ПРАЙМ

В ДРК сокращают использование химикатов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Металлургические компании Демократической Республики Конго (ДРК), которые специализируются на добыче меди и кобальта, сокращают использование химикатов из-за... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T22:47+0300

2026-04-13T22:47+0300

2026-04-13T22:47+0300

экономика

нефть

ближний восток

сша

иран

джей ди вэнс

glencore

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Металлургические компании Демократической Республики Конго (ДРК), которые специализируются на добыче меди и кобальта, сокращают использование химикатов из-за перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Рейтер указывает, что Демократическая Республика Конго является крупнейшим в мире производителем кобальта и крупнейшим поставщиком меди в Африке, что делает ее ключевым звеном в глобальных цепочках поставок данных металлов. Добыча меди и кобальта в стране, как пишет агентство, сильно зависит от серной кислоты и химических веществ на основе серы, поставки которых пострадали из-за проблем с транспортировкой, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Отмечается, что, согласно данным агентства, многомесячная приостановка экспорта кобальта из ДРК и введение квот на вывоз металла правительством страны уже ограничили поставки, нанеся удар по работе плавильных заводов по всему миру. Компании ДРК из-за изменения транспортных маршрутов и роста затрат на серную кислоту терпят большие убытки и вынуждены повышать цены на удобрения. "Ведущие производители меди и кобальта в (Демократической Республике - ред.) Конго в этом месяце столкнулись с отменой... некоторых заказов поставщиков на ключевые химикаты для выщелачивания, что вынуждает горнодобывающие компании сокращать их (химикатов - ред.) использование и рассматривать возможность снижения объемов производства (металлов - ред.) по мере углубления перебоев в поставках (сырья для химических веществ - ред.), связанных с Ближним Востоком", - пишет Рейтер. Агентство отмечает, что некоторые горнодобывающие компании уже ощущают последствия дефицита химического сырья, сокращают потребление химикатов и пытаются ужесточить контроль за поставками, чтобы растянуть имеющиеся запасы, а также рассматривают возможность сокращения производства кобальта. Рейтер пишет, что из-за дефицита поставок химикатов могли пострадать такие компании, как CMOC, Glencore и Eurasian Resources Group. Агентство отмечает, что представители данных корпораций, а также министр горнодобывающей промышленности страны отказались комментировать ситуацию.

ближний восток

сша

иран

нефть, ближний восток, сша, иран, джей ди вэнс, glencore