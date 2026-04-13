Власти Малайзии утверждают, что задержали два танкера с россиянами на борту

Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг, среди членов экипажа есть и граждане России,... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T07:05+0300

ДЖАКАРТА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг, среди членов экипажа есть и граждане России, сообщили в морской службе страны. По данным Агентства морского контроля Малайзии (MMEA), инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверка была проведена после получения разведданных о подозрительной активности судов. В ходе операции были задержаны 22 члена экипажа - граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. "Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения", - заявил директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли. Он утверждает, что речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов (порядка 1,7 миллиона долларов). Власти не уточнили происхождение танкеров, топлива и его предполагаемое назначение.

нефть, бизнес, малайзия, мьянма, филиппины